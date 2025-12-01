Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.
Что говорят о поисках нового главы ОП?
Источники СМИ в ОП говорят, что Владимир Зеленский примет свое решение относительно нового руководителя после определения обновленного формата работы Офиса.
Он уже имел ряд встреч с кандидатами на эту должность.
Каждый из них представил свое видение и предложения по трансформации Банковой. Сейчас Зеленский оценивает эти концепции, чтобы подобрать оптимальный вариант.
Отмечается, что окончательное решение будет принято после возвращения Зеленского из Франции.
Что предшествовало?
28 ноября НАБУ и САП провели обыски у Андрея Ермака, которого подозревают в причастности к делу "Мидас". Перед этим нардеп Ярослав Железняк писал, что Ермак – это якобы "Али-Баба" из "пленок Миндича".
Уже вечером того же дня Ермак подал в отставку, а Зеленский объявил о перезагрузке Офиса президента.
СМИ предполагали, что на должность нового главы ОП могут назначить министра обороны Дениса Шмыгаля, первого вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова или нынешнего заместителя руководителя ОП Павла Палису.
А как говорил сам Зеленский, "есть очень достойные люди" на эту должность.