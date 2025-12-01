Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

Что говорят о поисках нового главы ОП?

Источники СМИ в ОП говорят, что Владимир Зеленский примет свое решение относительно нового руководителя после определения обновленного формата работы Офиса.

Он уже имел ряд встреч с кандидатами на эту должность.

Каждый из них представил свое видение и предложения по трансформации Банковой. Сейчас Зеленский оценивает эти концепции, чтобы подобрать оптимальный вариант.

Отмечается, что окончательное решение будет принято после возвращения Зеленского из Франции.

Что предшествовало?