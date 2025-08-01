Про це російський диктатор заявив на зустрічі з Олександром Лукашенком на Валаамі у п'ятницю, 1 серпня. Його цитують пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Які умови назвав Путін?

На зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Путін висловився про війну в Україні. Зокрема, позитивно оцінив результати третьої зустрічі делегацій у Стамбулі. Однак, на його думку, для вирішення "конфлікту", потрібна ґрунтовна та непублічна розмова.

Зрештою, для Кремля залишаються незмінними висунуті в червні 2024 року вимоги до України:

виведення українських військ з територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей

відмова України від прагнення вступити до НАТО.

Диктатор переконував – як тільки почнеться виведення військ і пролунає відповідна заява Києва про Альянс, Росія буцімто одразу припинить вогонь.

Нагадаємо, у вівторок, 29 липня, Дональд Трамп встановив для Росії новий дедлайн для завершення війни в Україні – 10 днів. Інакше американський президент може ввести мита та інші заходи проти Кремля.