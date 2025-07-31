Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов в ефірі 24 Каналу розповів про можливі подальші кроки Дональда Трампа. Першим кроком, за його словами, може стати голосування в Конгресі за законопроєкт, який передбачає запровадження тарифів.

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Які кроки Трамп може зробити далі?

Це одна з передумов для легалізації санкцій.

Друге – ймовірно, будуть введені тарифи проти Індії та Китаю в певному обмеженому обсязі, щоб подивитися на їхню реакцію: чи будуть вони готові до перемовин,

– сказав Юрій Богданов.

Він зазначив, що під ударом може опинитися й Туреччина, оскільки вона є третім за обсягами покупцем російської нафти.

Третім кроком, після запровадження тарифів проти Китаю, Індії та, можливо, Туреччини, може стати вимога Трампа до ЄС і Великої Британії зробити дзеркальні кроки.

Він додав, що з урахуванням результатів перемовин між ЄС та США щодо нової торгівельної угоди все рухатиметься саме в цьому напрямку. А далі – спостерігатимуть за реакцією з боку Росії та її партнерів.

Важливо! Росія відреагувала на новий дедлайн Трампа. У Кремлі не демонструють готовності до миру, більш того – там почали погрожувати США конфліктом.

Крім того, ймовірно, буде оголошено про розширення військової підтримки – або за рахунок європейських коштів, або безпосередньо з боку США. Після цього, протягом кількох тижнів, стежитимуть за реакцією, а потім ухвалюватимуть наступні кроки. Імовірніше за все, ці дії будуть поетапними.

Також Богданов наголосив, що не варто очікувати, що Росія раптом за 10 днів піде на мирні домовленості.