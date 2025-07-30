Про це 24 Каналу розповів директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик, зауваживши, що Трамп дійсно активізувався. Він скоротив термін для Путіна з низки причин.
До теми Встановив новий дедлайн і не хоче розмовляти: Трамп видав низку заяв про Путіна
Чого очікувати від Трампа?
Як наголосив Дубовик, зараз складно спрогнозувати, на що саме піде Трамп проти Росії. Це цілком можуть бути і рішучі дії, і стандартні "останні китайські попередження", які вже неодноразово були.
Чому зараз пішло скорочення? Є кілька версій. Його все ж таки критикували і в США, і в Європі через те, що він "розв'язав руки" Путіну на 50 днів. Також Трамп продовжує лишатися в центрі уваги і відволікає від гострих моментів внутрішньополітичного життя. Зокрема й скандалу навколо Епштейна,
– сказав Дубовик.
При цьому упродовж останніх тижнів Трамп дійсно зробив багато жорстких заяв проти Путіна. Також пішов певний прогрес щодо продажу американської зброї для України. Ситуація дійсно змінюється. І буде дуже цікаво побачити, що ж станеться після закінчення дедлайну для Путіна.
Додамо, речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що Трамп був досить терплячим, а в Кремлі неправильно це інтерпретували. Тепер надходить час запровадити санкції проти російської нафти.