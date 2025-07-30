Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук в ефірі 24 Каналу зазначив, що Росія діє послідовно і цинічно. Вона вже без натяків, прямо заявляє, що не піде на перемир'я з Україною.

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Чому Трамп мусить відреагувати?

Трампу нічого не залишається, як жорстко відреагувати на дії Кремля.

Трамп має дати відповідь на це. Якщо її не буде, він почне виглядати жалюгідно – як в очах американських виборців, так і світової спільноти. І йому буде неможливо пояснити свою бездіяльність,

– сказав Олег Рибачук.

Він також наголосив, що президент США Дональд Трамп більше не має зацікавлення розмовляти з Володимиром Путіним, адже той багато говорить, але чинить протилежне.

Терпець у Трампа вже увірвався, і він не бачить сенсу давати ще 50 днів, як планував раніше.

У Москви залишається мало часу на ухвалення рішення. Від 28 липня – це 10 – 12 днів. Тим більше, що своєю нинішньою риторикою росіяни фактично не залишають Трампу простору для маневрів.

Днями Трамп перерізав стрічку в Шотландії, а потім відвідав власні гольф-поля, щоб пограти. Там він зазначив, що гра йому дуже до вподоби, але зараз справи кличуть його додому. Він заявив, що вже зупинив 5 війн – і залишається ще одне ключове питання. Ймовірно, йшлося саме про війну Росії проти України.