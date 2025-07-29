Відповідну заяву у вівторок, 29 липня, зробив речник Кремля Дмитро Пєсков. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Як Пєсков відповів на заяву Трампа?

Російський високопосадовець відреагував на нещодавню заяву президента США стосовно скорочення кінцевого терміну для Росії стосовно укладення мирної угоди. Він не продемонстрував жодної готовності до миру.

За його словами, Кремль врахує його попередження та небажання продовжувати контакти з російським президентом Володимиром Путіним.

Ми взяли до відома вчорашні заяви президента Трампа. Продовжується спеціальна військова операція, і ми, як і раніше, зберігаємо нашу прихильність до мирного процесу для врегулювання конфлікту навколо України,

– заявив він.

Таким чином, як каже Пєсков, Росія нібито зацікавлена у мирному розв'язанні питання конфлікту, проте продовжить "сво". За його словами, Москва продовжить забезпечувати власні інтереси у рамках врегулювання.

Нагадаємо, Дональд Трамп встановив новий дедлайн для Володимира Путіна, щоб закінчити війну в Україні. Йдеться про 10 – 12 днів від 28 липня. Новий дедлайн для укладення угоди тепер припадає на 7 – 9 серпня.