Соответствующее заявление во вторник, 29 июля, сделал представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Как Песков ответил на заявление Трампа?

Российский чиновник отреагировал на недавнее заявление президента США относительно сокращения конечного срока для России по заключению мирного соглашения. Он не продемонстрировал никакой готовности к миру.

По его словам, Кремль учтет его предупреждения и нежелание продолжать контакты с российским президентом Владимиром Путиным.

Мы приняли к сведению вчерашние заявления президента Трампа. Продолжается специальная военная операция, и мы, по-прежнему, сохраняем нашу приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины,

– заявил он.

Таким образом, как говорит Песков, Россия якобы заинтересована в мирном решении вопроса конфликта, однако продолжит "сво". По его словам, Москва продолжит обеспечивать собственные интересы в рамках урегулирования.

Напомним, Дональд Трамп установил новый дедлайн для Владимира Путина, чтобы закончить войну в Украине. Речь идет о 10 – 12 днях от 28 июля. Новый дедлайн для заключения соглашения теперь приходится на 7 – 9 августа.