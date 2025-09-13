По ее словам, сейчас россияне применяют свою классическую тактику для ведения переговоров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Каллас RND.

Что сказала Каллас о территориальных уступках Украины?

Каллас прокомментировала немецкие опросы, которые показали то, что большинство немцев выступают за территориальные уступки Украины ради мира. Она объяснила, что именно так выглядит классическая российская тактика ведения переговоров.

По словам высокой представительницы ЕС, эта тактика состоит из трех шагов: сначала Москва требует то, что ей никогда не принадлежало, затем следуют ультиматумы и угрозы силой, и наконец мобилизуются голоса на Западе, которые готовы предложить России именно то, чего она никогда раньше не имела.

В конце концов, россияне получают больше, чем они когда-либо решались мечтать. Эта дискуссия о возможных территориальных уступках является ловушкой, и мы не должны в нее попасть,

– заявила Каллас.

Она добавила, что россияне хотят, чтобы на Западе обсуждали, от чего Украина должна отказаться ради мира, при этом полностью игнорируя тот факт, что сам Кремль до сих пор не пошел ни на какие уступки.

Заметим, что сейчас Россия продает в качестве компромисса, если она "лишь" сохранит территории, которые уже завоевала. Однако Каллас объясняет, что это вовсе не компромисс, ведь до этого выдвигались абсолютно чрезмерные требования.

Требования России к Украине: коротко о главном