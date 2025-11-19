Почему ЕС не может наказать Китай?

Глубокая экономическая зависимость Евросоюза от Китая затрудняет возможности Брюсселя давить на Пекин. Об этом заявила главный дипломат ЕС Кая Каллас, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

По ее словам, Китай может нанести удар в ответ на санкции ЕС – и в этом заключается самая большая проблема.

Если вы не готовы заплатить цену, которую Пекин может наложить в ответ, тогда действовать трудно, – отметила Каллас.

А Пекин может нанести серьезный удар Европе, если та будет вводить ограничения против него, ведь он контролирует критически важные цепи поставок и остается ключевым рынком сбыта для европейских производителей.

Достаточно взглянуть на ход событий в последние недели, чтобы понять, насколько уязвимы европейские компании:

Недавно Китай ограничил поставки редкоземельных элементов, которые используют в производстве от аккумуляторов для электромобилей до военного оборудования, что сразу вызвало беспокойство в ЕС.

Также автопроизводители в Европе оказались перед угрозой дефицита чипов после того, как китайская компания Nexperia, базирующаяся в Нидерландах, прекратила поставки микросхем из-за конфликта с Пекином.

Поэтому Каллас призвала совместно повлиять на Китай. Она добавила, что США, Великобритания, Австралия, Япония и другие страны так же сталкиваются с давлением Пекина.

Китай очень искусно наращивает свое геополитическое влияние. Проблема в том, что мы не действуем единым фронтом,

– подчеркнула дипломат.

Какие санкции ввел Евросоюз?

Комментарии прозвучали на фоне усилий ЕС заставить Китай прекратить помогать России обходить санкции.

В октябре Евросоюз уже ввел ограничения против нескольких китайских компаний. В 19-м пакете под санкции попали четыре компании, которые связаны с нефтяной промышленностью Китая, пишет Reuters.

По словам дипломатов, в санкционный пакет включили:

две независимые китайские нефтеперерабатывающие компании;

одну торговую фирму из Китая;

одну структуру, занимающуюся обходом санкций.

Однако последняя, как отметили источники, преимущественно работает в секторах, не связанных с нефтью.

