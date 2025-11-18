Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsweek. Отметим, что об этом стало известно незадолго после того, как Соединенные Штаты ввели санкции против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних структур.

Смотрите также "Худшая неделя для Трампа": спасет ли его "мир в Украине" после провала на местных выборах

Как Трамп хочет обезвредить Россию?

Президент США в воскресенье, 16 ноября, сообщил СМИ, что республиканцы в Конгрессе готовят возможное введение санкций против стран, которые торгуют с Москвой. Предыдущие ограничения уже привели к последствиям для России.

После введения предыдущих санкций США китайские государственные компании отказались от закупок российской нефти. В то же время Индия тоже не сделала ни одного заказа на декабрь, хотя была крупнейшим покупателем.

По мнению берлинского энергетического аналитика Томаса О'Доннелла, соответствующие действия американской стороны в сочетании с успешными атаками Украины на российские НПЗ могут "обезвредить Россию как нефтяную державу".

По его словам, дальнейшие санкции являются частью эскалации совместного нефтяного давления США и Украины на Москву, которое нанесет "большой ущерб российским доходам", которая уже потеряла постоянных Индию и Китай.

Дональд Трамп допустил возможность того, что Иран также способен попасть в санкционный список. По данным издания, речь идет о законопроекте, который давно предлагал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Напомним, что он предусматривает введение тарифов до 500% на импорт из стран, покупающих российские энергоносители. Прежде всего такие ограничения будут направлены на Китай и Индию, которые являются ключевыми рынками сбыта для России.

Какие последствия украинских ударов для России?

Согласно обнародованной информации, это может еще больше навредить энергетическому сектору России, который продолжает страдать от систематических ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам.

Только в Черном море серьезно пострадали терминалы в Новороссийске и Туапсе, что повлияло на около 2% мировых поставок нефти. По мнению экспертов, к черноморским объектам могут добавиться и балтийские.

Что об этом известно?