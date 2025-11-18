Местные выборы 2025 года в США стали первой серьезной проверкой для Дональда Трампа и Республиканской партии после возвращения в Белый дом. И, кажется, это испытание они провалили. Несмотря на контроль над Конгрессом и высокую личную популярность американского президента, республиканцы потерпели ряд поражений в ключевых штатах – от Вирджинии до Пенсильвании.

Демократам удалось сохранить мэрии, получить новые губернаторские кресла и выбить республиканцев даже из тех регионов, где еще год назад они чувствовали себя уверенно. Для Республиканской партии это стало ощутимым ударом и первым тревожным звонком накануне промежуточных выборов в Конгресс США, запланированных на ноябрь 2026 года.

24 Канал проанализировал итоги местной гонки в Соединенных Штатах, всплеск популистских лозунгов среди демократических кандидатов, признаки раскола внутри республиканцев и потенциальное влияние предстоящих промежуточных выборов (мидтермов) на дальнейшую политику президента Дональда Трампа. В этом нам помог разобраться политолог и эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

Как демократам удалось обойти республиканцев на местных выборах в США?

Накануне годовщины инаугурации Дональда Трампа на посту президента США Республиканская партия рассчитывала закрепить успех на местных выборах в США благодаря проверенной стратегии – получить инерционный импульс от президентской победы Трампа и обеспечить себе стабильное движение к мидтермам 2026 года.

Зато выборы 5 ноября обернулись серией поражений, которые обнажили слабость политического аппарата Трампа, при этом даже среди его собственного электората.



Кандидат на пост губернатора штата Нью-Джерси от демократов Мики Шерилл празднует свою победу на выборах / Фото Getty Images

Демократам удалось удержать контроль в Вирджинии, взять реванш в Нью-Джерси и выиграть ряд местных голосований в традиционно консервативных регионах. Американские медиа уже назвали это "худшей политической неделей для Республиканской партии с момента переизбрания Трампа". Казалось бы, стабильная поддержка среди рабочего и среднего класса оказалась хрупкой, ведь многие избиратели, которые еще год назад голосовали за Трампа, на этот раз поддержали его оппонентов.

Особенно показательным стал успех демократов в Джорджии, где они получили неожиданную, но уверенную победу на выборах в Комиссию по вопросам государственной службы – органа, который устанавливает тарифы на электроэнергию и определяет энергетическую политику штата.



Это первый случай с 2006 года, когда хотя бы одно место в этой комиссии досталось демократам. Теперь в ней двое представителей Демократической партии против трех республиканцев.

Этот результат вносит существенные изменения в политический ландшафт Джорджии – штата, который долго оставался пространством республиканских влияний в области энергетики, из-за тесных связей между властью, местными компаниями и администрацией губернатора.

Причиной таких изменений стала, на первый взгляд, банальная проблема. В Джорджии выросли тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги, что избиратели непосредственно связали с политикой Трампа и его единомышленников. Именно цена на коммунальные услуги стала катализатором протестного голосования – не столько против партии как таковой, сколько против ее неспособности дать ответ на экономическое недовольство.

Александр Краев политолог и эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Это типичное протестное голосование. Более того, существует понимание, что и промежуточные выборы 2026 года могут стать аналогичным сигналом. Из-за потери рейтингов республиканцы, вероятнее всего, эти выборы проиграют – вопрос лишь в масштабе и том, насколько стабильным будет большинство демократов. Если посмотреть исторически, ни один американский президент, который одновременно контролировал Белый дом и обе палаты Конгресса, не выигрывал следующие промежуточные выборы, поэтому Трамп также не исключение.

Более того, демократы победили не только в "синих" городах вроде Нью-Йорка, где их поддержка традиционно высока. Они выиграли и в меньших округах Среднего Запада, в частности в Пенсильвании – одном из ключевых штатов, где в 2024 году преимущество было за Трампом, что фактически и обеспечило ему победу в президентской гонке. Результаты показали ощутимый отток умеренных республиканцев и независимых избирателей, которые устали от постоянных политических конфликтов и агрессивной риторики, что звучит из Белого дома с начала второго срока Трампа.

Аналитики Brookings Institution рассматривают эти результаты как первый сигнал недовольства экономической политикой – от тарифов до роста цен и сокращения социальных программ. Само голосование напоминает недавний успех демократов, когда в 2018 году на мидтермах им удалось обставить оппонентов благодаря мобилизации женщин, молодежи и городских избирателей. Именно эти группы снова определили успех кампании Демпартии уже в 2025 году.

Дополнительным преимуществом для демократов стал отход от абстрактных идеологических лозунгов к практическим вопросам – стоимости жизни, здравоохранения, образования, безопасности школ. На фоне риторики республиканцев о "глобалистах", конспирологии в медиа и миграционной проблеме, демократы выглядели партией, которая говорит о реальности, а не об абстрактных врагах.



Динамика рейтинга одобрения деятельности президента США со дня инаугурации / График The New York Times

После выборов штаб Трампа попытался объяснить поражение "локальными проблемами" и низкой явкой, однако опросы показали другое. Рейтинг одобрения президента уже колеблется в районе 40 % – даже среди независимых избирателей, которые еще недавно поддерживали его ради "экономической стабильности", но вместо этого увидели рост цен и политическую турбулентность.

Местные выборы 2025 года стали зеркалом реальности, когда электорат больше не верит в их экономические обещания, а антисистемная риторика, что когда-то подпитывала кампании Трампа, теперь начала работать против него.

Популисты из демократического лагеря: как Демпартия позаимствовала политтехнологии Трампа?

В свое время Дональд Трамп воссоздал политическую формулу, которая перевернула всю американскую политику. Он апеллировал к очень простым месседжам, которые создавали ощущение прямого разговора "людей из высоких кабинетов" с "маленьким человеком". Трамповский популизм накануне президентских выборов пересек все возможные границы, иногда переходя к личным оскорблениям конкурентов. Парадокс в том, что в 2025 году эту формулу начали успешно использовать уже не его соратники, а прямые оппоненты.

Александр Краев политолог и эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Обе партии сегодня пытаются выглядеть "защитниками рабочего класса". Для республиканцев это выглядит немного искусственно, ведь это считается партией крупного бизнеса, которая вдруг говорит на языке профсоюзов. Мамдани, наоборот, в своей левой риторике выглядит органичнее. Поэтому фактически мы видим две популистские партии с разной окраской.

Показательным примером стала победа Зорана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка. Выходец из крайнего левого социалистического крыла Демократической партии, Мамдани построил кампанию на месседжах о "городе для людей", фактически обещая избирателям бесплатный проезд, дешевое медицинское обслуживание, замораживание арендной платы и повышение налогов для богатых.

Его движение напоминало ранний MAGA – только на этот раз популистские лозунги были направлены не против мигрантов, а против местных девелоперов и привилегированного лобби.



Новоизбранный мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани / Фото Associated Press

Сама кампания Мамдани стала поворотным моментом для демократов, ведь социалисты из Democratic Socialists of America – организации, из которой вышел сам мэр, – умело использовали вирусный контент в TikTok, мемы и уличную символику. То есть именно то, что когда-то принесло успех Дональду Трампу.

Александр Краев политолог и эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Мамдани сначала выступал за повышение налогов для бизнеса, но после встреч с нью-йоркскими предпринимателями этот пункт исчез из его программы. Зато у него появились ресурсы на TikTok, рекламу и мерч. Это показывает, что он быстро приспосабливается и балансирует между лозунгами и донорами. Поэтому его "социализм" пока скорее электоральный, чем экономический.

Но даже за пределами мегаполисов демократы заговорили "по-трамповски". В Вирджинии кампания кандидата Эбигейл Спанбергер, бывшего офицера ЦРУ, строилась на противопоставлении "проблем настоящих американцев" – "неадекватной политике Вашингтона". Очень знакомая риторика, некогда звучавшая из уст республиканцев, теперь приобрела новый смысл.



К предвыборной кампании Спанбергер присоединился бывший президент США Барак Обама / Фото Associated Press

Однако Спанбергер не обвиняла эфемерный "deep state", который в современной политической культуре США уже стал олицетворением "всего худшего" во властных структурах. Вместо этого она апеллировала к усталости от политического хаоса и роста тарифов, прямо обвиняя в этом представителей Республиканской партии.



Элементы популизма теперь стали нормой для обеих партий. Аналитики Brookings Institution отмечают, что демократы, вместо того, чтобы дистанцироваться от "эмоциональной политики", научились эффективно ею пользоваться. Сегодня именно со стороны Демпартии можно увидеть прежние наработки республиканцев, когда кампании сосредоточены на персоне кандидата, громких обещаниях и ударении на "несправедливости системы".

Еще несколько лет назад демократы критиковали политическое "тиктокерство" Трампа, но теперь это неотъемлемая часть их собственной стратегии. Платформы X и TikTok стали каналами персональной политики, где кандидаты отвечают избирателям в комментариях, снимают видео с очередей в магазинах, говорят о ценах на бензин. Такой стиль публичной активности делает их для многих "своими" – и именно поэтому они побеждают там, где традиционный партийный подход больше не работает.

Подготовка к мидтермам: поможет ли Трампу мир в Украине?

Но для Республиканской партии главная угроза заключается не только в рейтингах, но и в раскладе сил внутри самого республиканского лагеря. Часть трампистского крыла MAGA требует более жесткой линии – более глубокого изоляционизма, сокращения внешней помощи и большего давления на Конгресс.

Зато умеренные республиканцы пытаются дистанцироваться от слишком радикальных призывов, особенно после провала партии на местных выборах. Внутренние бунты в Палате представителей, блокирование законопроектов и конфликты между фракциями создали ощущение партийного паралича, который уже бьет по имиджу республиканцев на национальном уровне.

Александр Краев политолог и эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Раскол проходит не только между консерваторами и движением MAGA, но и внутри самого MAGA. Например, конфликт между Марджори Тейлор Грин и Трампом очень симптоматичен. Она прямо говорит, что "Трамп делает не Америку великой, а Трампа великим". Партия сейчас стоит перед выбором, когда им надо либо превратиться в личный проект Трампа, или перестроиться в более структурную, доктринальную силу. Если этого не произойдет, MAGA долго не выдержит.



Экономика лидирует среди проблем, беспокоящих американцев в течение нескольких последних лет / График The Economist

Экономическая ситуация также не добавляет электорату уверенности. Расширение тарифов на импорт из Китая и Европы, которое Трамп подает как "защиту американских рабочих", на практике привело к росту потребительских цен, тогда как дефицит бюджета снова приблизился к рекордным уровням.

Социология показывает, что главной заботой избирателей остается не миграция и не война в Украине, а стоимость жизни – и именно здесь республиканцы потеряли доверие даже среди части собственных сторонников.

Но вопрос войны в Украине остается значительным фактором. После ряда дипломатических провалов администрации Трампа вокруг завершения боевых действий, в октябрьском опросе общественного мнения 47% республиканцев заявили, что поддерживают предоставление военной помощи Украине.



Социология свидетельствует о резком росте, особенно по сравнению с началом года, когда Дональд Трамп только занял кабинет. Также это говорит о частичном восстановлении консенсуса относительно роли США в поддержке союзников и о том, что даже в пределах консервативного электората формируется запрос на более активную внешнюю политику.

В этом контексте перед Республиканской партией, а особенно перед самим Трампом, встает дилемма. Если они ослабят поддержку Украины, то рискуют выглядеть как сила, предающая союзников и демонстрирующая слабость на международной арене. Если же сохранят помощь, это создаст напряженность с частью аудитории "Америка прежде всего", которая традиционно скептически относится к любым зарубежным расходам.

Впрочем, Александр Краев отмечает, что ключевая борьба за места в Конгрессе США все равно будет идти вокруг экономических вопросов, а война в Украине остается для Трампа вопросом второстепенным, хотя ее остановка и позволит ему приписать себе очередной "триумф".

Александр Краев политолог и эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Если республиканцы потеряют большинство в Конгрессе, президент не сможет проводить свои законопроекты. Это заставит его договариваться – как с демократами, так и с собственной партией. Это нормальная ситуация для США, но будет означать конец "трамповского стиля" единоличного управления.

Поэтому, если республиканцы войдут в мидтермы 2026 года с теми же экономическими показателями, внутренними разногласиями и без заметных внешнеполитических достижений, они подвергнутся сразу нескольким рискам. Ирония в том, что партия, которая еще недавно позиционировала себя как "гарант стабильности", сегодня все чаще воспринимается избирателями как источник этой самой нестабильности.