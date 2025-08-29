Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью министра иностранных дел Турции Хакана Фидана для телеканала TGRT Haber TV.

Что сейчас требует Россия на переговорах?

Как рассказал Фидан, во время третьего раунда переговоров в Стамбуле впервые были представлены конкретные позиции каждой из сторон. Те же вопросы позже подняли во время встречи Трампа и Путина на Аляске 15 августа.

Скажу так: ранее россияне намеревались захватить все административные границы четырех областей. Сейчас они отказались от этих требований и, за исключением одного места, они у них остаются в пределах линий соприкосновения,

– сказал глава МИД Турции.

Он пояснил: речь идет о передаче России оставшихся 25-30% Донецкой области, а также удержание позиции по линии соприкосновения в Запорожской области. Хакан Фидан назвал "замечательным" то, что россияне согласились на такой сценарий, подкрепленный гарантиями безопасности.

"Это обеспечивает основу для этой войны, которая длится уже почти четыре года. Есть аспекты этого, которые трудно принять обеим странам, особенно украинцам", – указал турецкий министр.

В то же время Фидан считает, что потери Украиной Донецкой области может усложнить оборону остальных территорий региона.

Что известно о требовании России по Донбассу?