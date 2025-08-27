Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью спецпредставителя США телеканалу Fox News.
Что сказал Уиткофф о состоянии переговоров?
У Трампа верят, что нынешний этап мирных переговоров – беспрецедентный прогресс. И он может стать шагом к окончанию войны в Украине.
Россияне вынесли на обсуждение мирное предложение. Оно касается Донецкой области. Возможно, украинцы не смогут его принять, но никто никогда не достигал такого прогресса в этом вопросе,
– сказал Уиткофф.
В то же время он заявил, что ситуация является более сложной и подчеркнул, что "это две сильные стороны". Он добавил, что Трамп разочарован действиями и России, и Украины.
Но, подчеркнул Уиткофф, именно американский президент в течение последних 8 месяцев делал много для уменьшения разногласий между обеими сторонами.
И благодаря этим стремлениям якобы наступил этап, когда "конец уже близко".
Что говорил Уиткофф о войне: последние заявления
- В этом же интервью Стив Уиткофф заявил, что "мирное предложение на столе". А сам Путин якобы говорил о готовности закончить войну во время саммита на Аляске. Несколько ранее спецпредставитель Трампа говорил, что Россия якобы обещает "прописать ненападение на другие страны" в своей конституции.
- Уиткофф также утверждал, что Россия пошла на ряд уступок на Аляске, и якобы этим продемонстрировала свою готовность к компромиссам.
- Спецпредставитель Трампа также заявлял, что Штаты стремятся завершить войну в Украине, а также на Ближнем Востоке уже до конца 2025 года.