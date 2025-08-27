Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью спецпредставителя США телеканалу Fox News.

Что сказал Уиткофф о состоянии переговоров?

У Трампа верят, что нынешний этап мирных переговоров – беспрецедентный прогресс. И он может стать шагом к окончанию войны в Украине.

Россияне вынесли на обсуждение мирное предложение. Оно касается Донецкой области. Возможно, украинцы не смогут его принять, но никто никогда не достигал такого прогресса в этом вопросе,

– сказал Уиткофф.

В то же время он заявил, что ситуация является более сложной и подчеркнул, что "это две сильные стороны". Он добавил, что Трамп разочарован действиями и России, и Украины.

Но, подчеркнул Уиткофф, именно американский президент в течение последних 8 месяцев делал много для уменьшения разногласий между обеими сторонами.

И благодаря этим стремлениям якобы наступил этап, когда "конец уже близко".

