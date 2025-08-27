Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю спецпредставника США телеканалу Fox News.

Дивіться також Віткофф передав нагороду Путіна заступниці директора ЦРУ, син якої воював проти України, – CNN

Що сказав Віткофф про стан переговорів?

У Трампа вірять, що нинішній етап мирних переговорів – безпрецедентний прогрес. І він може стати кроком до закінчення війни в Україні.

Росіяни винесли на обговорення мирну пропозицію. Вона стосується Донецької області. Можливо, українці не зможуть її прийняти, але ніхто ніколи не досягав такого прогресу в цьому питанні,

– сказав Віткофф.

Водночас він заявив, що ситуація є складнішою і наголосив, що "це дві сильні сторони". Він додав, що Трамп розчарований діями і Росії, й України.

Але, наголосив Віткофф, саме американський президент впродовж останніх 8 місяців робив багато для зменшення розбіжностей між обома сторонами.

І завдяки цим прагненням нібито настав етап, коли "кінець уже близько".

Що казав Віткофф про війну: останні заяви