Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю спецпредставника США телеканалу Fox News.
Що сказав Віткофф про стан переговорів?
У Трампа вірять, що нинішній етап мирних переговорів – безпрецедентний прогрес. І він може стати кроком до закінчення війни в Україні.
Росіяни винесли на обговорення мирну пропозицію. Вона стосується Донецької області. Можливо, українці не зможуть її прийняти, але ніхто ніколи не досягав такого прогресу в цьому питанні,
– сказав Віткофф.
Водночас він заявив, що ситуація є складнішою і наголосив, що "це дві сильні сторони". Він додав, що Трамп розчарований діями і Росії, й України.
Але, наголосив Віткофф, саме американський президент впродовж останніх 8 місяців робив багато для зменшення розбіжностей між обома сторонами.
І завдяки цим прагненням нібито настав етап, коли "кінець уже близько".
Що казав Віткофф про війну: останні заяви
- У цьому ж інтерв'ю Стів Віткофф заявив, що "мирна пропозиція на столі". А сам Путін нібито казав про готовність закінчити війну під час саміту на Алясці. Дещо раніше спецпредставник Трампа казав, що Росія нібито обіцяє "прописати ненапад на інші країни" у своїй конституції.
- Віткофф також стверджував, що Росія пішла на низку поступок на Алясці, і нібито цим продемонструвала свою готовність до компромісів.
- Спецпредставник Трампа також заявляв, що Штати прагнуть завершити війну в Україні, а також на Близькому Сходу уже до кінця 2025 року.