Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю спецпредставника США телеканалу Fox News.

Дивіться також Віткофф передав нагороду Путіна заступниці директора ЦРУ, син якої воював проти України, – CNN

"Безумовно. На столі лежить пропозиція про мир. Він, безумовно, сказав це і, сподіваємося, він дотримається цієї заяви", – сказав Віткофф.

Він також відповів на поширену думку, що Путін грає із Трампом та його командою.

Схоже, Віткофф так не вважає, бо вірить, що Путін "доклав щирих зусиль, щоб домогтися діалогу" на Алясці.

"Я думаю, що він (Путін – 24 Канал) доклав щирих зусиль, щоб домогтися діалогу. Він зробив це на саміті в Алясці. Це дуже складний конфлікт, однак президент (Трамп – 24 Канал) рішуче налаштований покласти йому край", – сказав він.