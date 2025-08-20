Москва продемонструвала готовність принаймні частково коригувати свої умови. Таку заяву Віткофф зробив в етері Fox News, передає 24 Канал.

Як прокоментував Стів Віткофф саміт на Алясці?

Віткофф підкреслив, що росіяни зробили кроки назустріч пошуку компромісу. За його словами, розмова на Алясці дозволила окреслити контури можливої мирної угоди, хоча шлях до неї ще далекий від завершення.

Представник Трампа наголосив і на тому, що ідея перемир'я залишається доволі нестабільним варіантом. Однак повноцінна домовленість про мир здатна створити основу для остаточного врегулювання війни.

Мирна угода відрізняється. Вона набагато міцніша. І президент почав відчувати на цій зустрічі на Алясці, що у нас було узгоджено багато передумов для мирної угоди, то чому б не домагатися повноцінної мирної угоди?,

– сказав він.

Стів Віткофф поінформував, що саме на Алясці сторони вперше вийшли на обговорення умов більш довгострокового врегулювання. Представник Трампа також додав, що президент США прагне домогтися саме комплексної мирної угоди, адже лише такий формат зможе забезпечити надійний результат.

Що відомо про саміт на Алясці?