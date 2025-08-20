Москва продемонстрировала готовность по крайней мере частично корректировать свои условия. Такое заявление Уиткофф сделал в эфире Fox News, передает 24 Канал.

Актуально Генерал армии назвал страны, где могли бы пройти переговоры между Украиной и Россией

Как прокомментировал Стив Уиткофф саммит на Аляске?

Уиткофф подчеркнул, что россияне сделали шаги навстречу поиску компромисса. По его словам, разговор на Аляске позволил очертить контуры возможного мирного соглашения, хотя путь к нему еще далек от завершения.

Представитель Трампа отметил и то, что идея перемирия остается довольно нестабильным вариантом. Однако полноценная договоренность о мире способна создать основу для окончательного урегулирования войны.

Мирное соглашение отличается. Оно гораздо более прочное. И президент начал чувствовать на этой встрече на Аляске, что у нас было согласовано много предпосылок для мирного соглашения, то почему бы не добиваться полноценного мирного соглашения?,

– сказал он.

Стив Уиткофф проинформировал, что именно на Аляске стороны впервые вышли на обсуждение условий более долгосрочного урегулирования. Представитель Трампа также добавил, что президент США стремится добиться именно комплексного мирного соглашения, ведь только такой формат сможет обеспечить надежный результат.

Что известно о саммите на Аляске?