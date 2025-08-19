Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что встреча Зеленского, Трампа и Путина является реальной. Однако кремлевский диктатор очень боится за свою безопасность, что может повлиять на выбор места этого события.

Смотрите также Учения России и Беларуси "Запад-2025": решится ли Путин атаковать НАТО и при чем здесь ядерка

Где могут встретиться Зеленский с Путиным?

Николай Маломуж отметил, что Путин для встречи с Зеленским и Трампом может поехать в Турцию, ведь Реджеп Эрдоган, вероятно, будет гарантировать кремлевскому диктатору безопасность.

Важно! Международный уголовный суд в Гааге выдал официальный ордер на арест Владимира Путина на основании незаконной депортации украинских детей. Все страны, подписавшие соглашение об учреждении суда имеют право арестовать кремлевского диктатора на своей территории.

Также событие может состояться в Дубае. Там у Путина, по словам генерала армии, есть безопасные и экономические условия для визита.

Как альтернатива в Европе – может быть Женева, ведь в Ватикан добраться сложно, потому что надо залетать в Италию. Эта страна подписала Римский статут, что грозит Путину, ведь нет гарантий (диктатора могут там арестовать – 24 Канал),

– сказал он.

Возможно, есть и третий вариант, который устроит Москву, например Минск, однако маловероятно, что Запад и Украина согласятся на это.

Какие еще страны обсуждают, как место встречи?