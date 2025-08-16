Про це він заявив наступного дня на нараді у Кремлі, де також сказав, що хоче перейти до вирішення всіх питань мирними засобами, передає 24 Канал.

Що сказав Путін про зустріч на Алясці та війну?

Президент Росії наголосив, що візит на Аляску був "своєчасним та дуже корисним". За його словами, він обговорив вирішення "української кризи" на "справедливій основі".

"Розмова була дуже відвертою, змістовною, і, на мій погляд, це наближає нас до потрібних рішень", – сказав російський диктатор.

Кремлівський очільник також додав, що на переговорах із Трампом мав можливість "спокійно та детально" викласти позицію Росії щодо ситуації в Україні. Каже, що вдалося обговорити практично "всі напрямки взаємодії".

Він також заявив, що нібито хотіла б якнайшвидше припинення бойових дій в Україні і щоб усунення першопричин конфлікту поклали в основу його врегулювання.



