Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Що відомо

Заяви Віткоффа 17 серпня максимально дивні. Наприклад, він сказав, що Росія пішла на поступки, але вони полягають у тому, що Путін не захопить усю Україну.

Путін погодився на "законодавче закріплення" Росією права не заходити на жодну іншу територію – ні в Україні, ні деінде в Європі – як частину потенційної мирної угоди,

– наводять слова Віткоффа журналісти.

Виникає запитання, чи справді у США вірять Росії. Москва багато років тому підписала Будапештський меморандум, де зобов'язалася гарантувати безпеку Україні. Як бачимо, цього не сталося. Також Росія є постійним членом Ради безпеки ООН – але не тільки нападає на інші країни, а й співпрацює з іншими злочинними режимами, як-от іранським чи північнокорейським.

До того ж, якщо Росія справді внесе наведений Віткоффом пункт у конституцію, чи не змусить це автоматично "поважати" інші речі в конституції агресора – те, що Москва називає окуповані території України російськими?

Все це викликає багато запитань в українців, які добре знають, що таке Росія. А також у чеченців, грузинів, поляків, литовців, латишів і естонців.

Іще Віткофф заявив, що Росія і США домовилися про надійнігарантії безпеки для України.