Зустріч має відбутися, як і раніше, у Маямі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українську правду".

Що відомо про нову заплановану зустріч Умерова і Віткоффа?

Співрозмовник "Української правди" зазначив, що у п'ятницю, 5 грудня, секретар РНБО Рустем Умєров і керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов мають провести ще одну зустріч зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером.

"Сьогодні запланована чергова зустріч Рустема Умєрова та Андрія Гнатова з американською стороною. Перемовини зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером щодо подальших кроків у мирному процесі відбудуться у Флориді о другій половині дня за місцевим часом", – сказало джерело видання.

Зеленський казав, що Умєров і Гнатом полетіли до США