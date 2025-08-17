Про це спецпредставник США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив в етері CNN, передає 24 Канал.

Про що домовились Трамп і Путін?

Президент Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Путіним заявив, що переговори були "надзвичайно продуктивними". Стів Віткофф журналістам підтвердив, що сторони погодили низку ключових пунктів.

Росія пропише у своїй Конституції, що не нападатиме на європейські країни. Ми домовилися про надійні гарантії безпеки,

– сказав Віткофф.

За словами спецпредставника США, що ця домовленість стала одною з головних. Вони, за формою, схожі на дію статті 5 НАТО.

Довідка. Стаття 5 Статуту НАТО є ключовим принципом, що стосується колективної оборони Альянсу. Принцип колективної оборони полягає в тому, що напад на будь-яку з держав – членів Альянсу розглядається як напад на них усіх.