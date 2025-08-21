Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Цю інформацію виданню розповів високопоставлений чиновник.

Як заступниця директора ЦРУ відреагувала на медаль Путіна?

Стів Віткофф отримав Орден Мужності від Володимира Путіна особисто під час одного з візитів у Росію. За даними співрозмовника журналістів, спецпосланник Трампа вважав важливим передати цю медаль заступниці директора ЦРУ Джуліанн Галліні, адже сам втратив сина під час опіоїдної епідемії.

Тож для цього це, мовляв, "травматичний досвід, що виходить за межі геополітики".

Для Віткоффа цей момент стосувався не того, за кого він (Майкл Глосс – 24 Канал) воював, а радше про пам'ять про наших дітей та головного послання "Покладімо край цій війні",

– сказав чиновник CNN.

Джерело зазначило, що Джуліанн Галліна разом з чоловіком плакала, коли отримувала цю російську медаль.

Речник ЦРУ зазначив журналістам, що родина Глоссів розбита горем через втрату, адже Джуліан та її чоловік "обожнювали свого сина" та "сумують з приводу його втрати щохвилини". У розвідувальному відомстві закликали до поваги до конфіденційності "у цей важкий час".

"Джуліан Галліна та її родина пережили неймовірну особисту трагедію навесні 2024 року, коли її син Майкл Глосс, який мав проблеми з психічним здоров'ям, загинув під час бойових дій в Україні. ЦРУ вважає смерть Майкла приватною сімейною справою родини Глосс, а не питанням національної безпеки", – сказав речник.

Що відомо про загибель Майкла Глосса в Україні?