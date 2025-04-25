Матір Майкла – Джуліан Галліна Глосс — досвідчена розвідниця, заступниця директора ЦРУ з цифрових інновацій. Понад 30 років жінка працювала у сфері розвідки та служила у ВМС США. Батько загиблого Ларрі Глосс – ветеран війни в Іраку, який наразі займається розробкою безпечного програмного забезпечення для армії США та НАТО, передає 24 Канал із посиланням на розслідування "Важных историй".

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Як син американських військових пішов воювати за Росію

Сам Майкл навчався в Коледжі в Бар-Харборі, одному з найбільш "дружніх до екології" навчальних закладів США. Хлопець з дитинства був учасником скаутського руху, активно підтримував екоініціативи та брав участь у протестах на захист клімату та проти заборони абортів.

Батьки потім у некролозі пригадуватимуть, що їхній син мав "загострене почуття справедливості", також хотів, аби світ "був кращим місцем для миру та гармонії з природою". У соцмережах юнак висловлював злість на США. Він вважав, що насилля невід'ємна частина політики Америки.

Тому у 2023 році він залишиє навчання та вирушаж у подорож світом. Згодом Майкл вступає до антивоєнного хіпі-руху Rainbow Family. Він продовжує долучатися до різних екоакцій, зокрема розбору завалів після землетрусу в Туреччині.

Поступово погляди Майкла змінювалися: він почав захоплюватися конспірологією, називати себе Хамзою, підтримувати Палестину та висловлювати прокремлівські наративи про "багатополярний світ" і "гегемонію Заходу".

У серпні 2023 році Глосс вирушає до Росії у пошуках роботи. Спершу їде до Владикавказу, а потім подорожує багатьма містами і зрештою опиняється у Москві. Майкл, мандруючи країною-агресоркою, обзавівся прапором СРСР, створив сторінки в заборонених в Україні соцмережах "Вконтакте" та "Одноклассники", підписався на групи, присвячені Леніну, Сталіну та комунізму, а також постив відео з Путіним.

1 вересня 2023 року віза Майкла добігала кінця. Вже 5 вересня він опинився в московському центрі вербування, де були й інші іноземці, зокрема громадяни Непалу та Китаю.

Його записали до 137 рязанського полку Повітряно-десантних військ Збройних сил Росії. Своїм рідним Майкл збрехав. Він сказав, що працює в Росії, аби заробити кошти на подорож Африкою.

Своєму другові юнак говорив, що пішов до армії, не для того, щоб воювати, а щоб отримати російський паспорт і виконати життєве призначення / Фото "Важные истории"

4 квітня 2024 року Майкл загинув. Ймовірно, це сталося під час наступу росіян на Бахмутському напрямку. Поховали хлопця лише у грудні 2024 року.