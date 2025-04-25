Мать Майкла – Джулиан Галлина Глосс – опытная разведчица, заместитель директора ЦРУ по цифровым инновациям. Более 30 лет женщина работала в сфере разведки и служила в ВМС США. Отец погибшего Ларри Глосс – ветеран войны в Ираке, который сейчас занимается разработкой безопасного программного обеспечения для армии США и НАТО, передает 24 Канал со ссылкой на расследование "Важных историй".

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Как сын американских военных пошел воевать за Россию

Сам Майкл учился в Колледже в Бар-Харборе, одном из самых "дружественных к экологии" учебных заведений США. Парень с детства был участником скаутского движения, активно поддерживал экоинициативы и участвовал в протестах в защиту климата и против запрета абортов.

Родители потом в некрологе будут вспоминать, что их сын имел "обостренное чувство справедливости", также хотел, чтобы мир "стал лучше". В соцсетях юноша выражал злость на США. Он считал, что насилие неотъемлемая часть политики Америки.

Поэтому в 2023 году он оставляет учебу и отправляется в путешествие по миру. Впоследствии Майкл вступает в антивоенное хиппи-движение Rainbow Family. Он продолжает участвовать в различных экоакций, в частности разборе завалов после землетрясения в Турции.

Постепенно взгляды Майкла менялись: он начал увлекаться конспирологией, называть себя Хамзой, поддерживать Палестину и высказывать прокремлевские нарративы о "многополярном мире" и "гегемонии Запада".

В августе 2023 года Глосс отправляется в Россию в поисках работы. Сначала едет во Владикавказ, а затем путешествует по многим городам и в конце концов оказывается в Москве. Майкл, путешествуя страной-агрессором, обзавелся флагом СССР, создал страницы в запрещенных в Украине соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники", подписался на группы, посвященные Ленину, Сталину и коммунизму, а также постил видео с Путиным.

1 сентября 2023 года виза Майкла подходила к концу. Уже 5 сентября он оказался в московском центре вербовки, где были и другие иностранцы, в частности граждане Непала и Китая.

Его записали в 137 рязанский полк Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России. Своим родным Майкл солгал. Он сказал, что работает в России, чтобы заработать средства на путешествие по Африке.

Своему другу юноша говорил, что пошел в армию, не для того, чтобы воевать, а чтобы получить российский паспорт и выполнить жизненное предназначение / Фото "Важные истории"

4 апреля 2024 года Майкл погиб. Вероятно, это произошло во время наступления россиян на Бахмутском направлении. Похоронили парня только в декабре 2024 года.