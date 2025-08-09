Про це пише CBS News з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією, інформує 24 Канал.

Що відомо про нагороду співробітниці ЦРУ від Путіна?

Як вказують у виданні, 6 серпня під час поїздки до Росії Віткофф отримав від Путіна орден Леніна, який мав бути переданий заступниці директора ЦРУ з цифрових інновацій Джуліан Галліни.

Її 21-річний син Майкл Глосс загинув у 2024 році, воюючи у складі російської армії.

"Цей жест Путіна, відомого своїми психологічними іграми та спробами виявляти слабкі місця опонентів, імовірно, мав на меті викликати незручні запитання та підкреслити, що син співробітниці ЦРУ воював за Росію у цій війні", – ідеться в публікації.

Представники ЦРУ наголошували, що смерть сина Галліні, який мав проблеми з психічним здоров’ям, не є питанням національної безпеки.

Водночас співрозмовники видання наголосили, що немає ознак вербування Глосса російським урядом і що Кремль, імовірно, не знав про його родинні зв’язки, коли репатріював тіло.