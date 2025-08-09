Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Що відомо про можливу зустріч США, України та ЄС?

Видання з посиланням на три джерела пише, що зустріч американських, українських і європейських посадовців начебто запланована на ці вихідні. Вони спробують досягти спільної позиції напередодні саміту Трампа й Путіна.

Журналісти зазначають, що Україна й кілька союзників по НАТО приватно стурбовані тим, що президент США може погодитися з пропозиціями російського диктатора щодо припинення війни, не зважаючи на їхні позиції.

За словами співрозмовників видання, ідея особистої зустрічі у Великій Британії виникла під час відеоконференції у п'ятницю між американськими, українськими та європейськими посадовцями. Це вже начебто третій такий дзвінок за кілька днів.

Водночас джерела зазначили, що логістика зустрічі досі обговорюється, як і те, хто саме братиме в ній участь.