Про це повідомляє NBC News із посиланням на речника ЦРУ, передає 24 Канал. Американцеві був 21 рік.

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Що відомо про Майкла Глосса

У повідомленні йдеться, що Галліна та її сім'я "пережили неймовірну особисту трагедію навесні 2024 року, коли її син Майкл Глосс, який мав проблеми з психічним здоров'ям, загинув, беручи участь у конфлікті в Україні".

ЦРУ вважає смерть Майкла приватною сімейною справою сім'ї Глосс, а не питанням національної безпеки. Уся родина ЦРУ глибоко сумує через їхню втрату,

– зазначив речник.

До слова, матір Майкла, Джуліан Галліна Глосс, – досвідчена розвідниця, заступниця директора ЦРУ з цифрових інновацій. Понад 30 років вона працювала у сфері розвідки та служила у ВМС США.

Батько загиблого, Ларрі Глосс, – ветеран війни в Іраку, який займається розробкою програмного забезпечення для армії США та НАТО.

У некролозі хлопця йдеться про його "загострене почуття справедливості" і бажання, аби світ "був кращим місцем для миру та гармонії з природою".

У 2023 році Майкл залишив навчання в коледжі та вирушив у подорож світом. Влітку він опинився в Росії, а восени – у московському центрі вербування серед інших іноземців. Американця записали до 137-го рязанського полку повітряно-десантних окупаційних військ.