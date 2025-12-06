Політичний та громадський діяч зі США Юрій Рашкін в ефірі 24 Каналу пояснив, що Кушнер фактично став універсальним радником Трампа і близьким членом його політичної сім'ї. Він зауважив, що роль Кушнера у США можна порівняти з тим, як Андрій Єрмак впливав на ухвалення рішень Володимиром Зеленським до своєї відставки.

Яку роль Джаред Кушнер відіграє у команді Дональда Трампа?

Рашкін пояснив, що Джаред Кушнер багато років залишається однією з найвпливовіших постатей у політичному колі Дональда Трампа. Як член родини і найближчий радник, він отримував ключові завдання та контролював процеси, які Трамп вважав найбільш важливими.

З часу першого строку президентства Трампа ми бачили, що кожна важлива задача була доручена Джареду для нагляду, і Джаред робив усе, що міг,

– сказав Рашкін.

Він нагадав, що навіть економічного радника Трампа Кушнер фактично знайшов через книжку на Amazon, орієнтуючись на ідеї, які пасували поглядам тестя.

5 грудня у США відбулася вже шоста за два тижні зустріч української делегації з Віткоффом і Кушнером. Рустем Умєров повідомив, що сторони обговорили результати московських переговорів, рамки майбутніх безпекових домовленостей, засоби стримування Росії та "Програму майбутнього розвитку" для повоєнної відбудови України; консультації продовжать 7 грудня.

За цей час зять Трампа суттєво посилив свої позиції і вплив на рішення.

Він чудовий зять, і все виявилося досить прибутковим для нього. Зараз він, схоже, мільярдер,

– додав громадський діяч.

Так Кушнер поєднує роль родича і політичного гравця, який з'являється у найскладніші моменти та допомагає Трампу тримати під контролем важливі напрями, зокрема міжнародні.

Як у США сприймають відставку Андрія Єрмака і чому його порівнюють з Кушнером?

Рашкін звернув увагу, що відставку Андрія Єрмака сприймають по-різному в Києві та Вашингтоні. В Україні її радше сприймають як привід для політичних дискусій, тоді як у США ця подія викликає занепокоєння, адже Єрмак був однією з головних фігур поруч із Володимиром Зеленським.

Повертаючись до Єрмака, який тепер уже не глава офісу, це величезний скандал, що показує, як його по-різному сприймають в Америці і в Україні,

– зазначив політолог.

Він зауважив, що в американському контексті Єрмака часто сприймали як людину, яка відігравала вирішальну роль у здатності Зеленського ухвалювати рішення. Подібно до того, як Кушнер багато років залишався поруч із Трампом, Єрмак тривалий час був найближчим радником українського президента.

В Україні це більше святкують, а в Штатах, якщо ви не прихильник Трампа, більше занепокоєні тим, що відбувається,

– додав Рашкін.

На його думку, питання впливу таких радників неминуче виводить відповідальність до перших осіб держав. У підсумку саме Трамп і Зеленський залишаються тими, хто приймає остаточні рішення і несе за них політичну відповідальність.

