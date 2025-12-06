Политический и общественный деятель из США Юрий Рашкин в эфире 24 Канала объяснил, что Кушнер фактически стал универсальным советником Трампа и близким членом его политической семьи. Он отметил, что роль Кушнера в США можно сравнить с тем, как Андрей Ермак влиял на принятие решений Владимиром Зеленским до своей отставки.

Какую роль Джаред Кушнер играет в команде Дональда Трампа?

Рашкин объяснил, что Джаред Кушнер много лет остается одной из самых влиятельных фигур в политическом кругу Дональда Трампа. Как член семьи и ближайший советник, он получал ключевые задачи и контролировал процессы, которые Трамп считал наиболее важными.

Со времени первого срока президентства Трампа мы видели, что каждая важная задача была поручена Джареду для надзора, и Джаред делал все, что мог,

– сказал Рашкин.

Он напомнил, что даже экономического советника Трампа Кушнер фактически нашел через книгу на Amazon, ориентируясь на идеи, которые подходили взглядам тестя.

Вниманию! 5 декабря в США состоялась уже шестая за две недели встреча украинской делегации с Уиткоффом и Кушнером. Рустем Умеров сообщил, что стороны обсудили результаты московских переговоров, рамки будущих договоренностей по безопасности, средства сдерживания России и "Программу будущего развития" для послевоенного восстановления Украины; консультации продолжат 7 декабря.

За это время зять Трампа существенно усилил свои позиции и влияние на решения.

Он замечательный зять, и все оказалось достаточно прибыльным для него. Сейчас он, похоже, миллиардер,

– добавил общественный деятель.

Так Кушнер сочетает роль родственника и политического игрока, который появляется в самые сложные моменты и помогает Трампу держать под контролем важные направления, в частности международные.

Как в США воспринимают отставку Андрея Ермака и почему его сравнивают с Кушнером?

Рашкин обратил внимание, что отставку Андрея Ермака воспринимают по-разному в Киеве и Вашингтоне. В Украине ее скорее воспринимают как повод для политических дискуссий, тогда как в США это событие вызывает беспокойство, ведь Ермак был одной из главных фигур рядом с Владимиром Зеленским.

Возвращаясь к Ермаку, который теперь уже не глава офиса, это огромный скандал, показывающий, как его по-разному воспринимают в Америке и в Украине,

– отметил политолог.

Он отметил, что в американском контексте Ермака часто воспринимали как человека, который играл решающую роль в способности Зеленского принимать решения. Подобно тому, как Кушнер много лет оставался рядом с Трампом, Ермак долгое время был ближайшим советником украинского президента.

В Украине это больше празднуют, а в Штатах, если вы не сторонник Трампа, больше обеспокоены тем, что происходит,

– добавил Рашкин.

По его мнению, вопрос влияния таких советников неизбежно выводит ответственность к первым лицам государств. В итоге именно Трамп и Зеленский остаются теми, кто принимает окончательные решения и несет за них политическую ответственность.

Какова сейчас ситуация с мирным планом для Украины?