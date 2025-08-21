Об этом президент Украины сказал во время встречи с журналистами 20 августа, сообщает 24 Канал.

Почему ВСУ не выйдут из Донецкой области?

Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме он объяснил американскому президенту значение Донбасса для Украины.

Я отметил, что если наши военные выйдут с этой территории и она будет оккупирована, то мы откроем тогда путь на Харьков. Я ему продемонстрировал дороги к Днепру – промышленному центру Украины, одному из них. Я ему отметил, что много важных аспектов здесь есть,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский заявил, что Украина не может просто выйти с Востока. По его словам, это вопрос не только Конституции, но и выживания государства, ведь речь идет о сильнейших оборонительных рубежах и расстоянии до промышленных центров.

Если Путин получит это, то он будет пытаться идти дальше. Независимо от того, или что-то подпишет, или не подпишет. Согласился ли президент Трамп? Он понял,

– подытожил Владимир Зеленский.

Во время встречи с Трампом президент также объяснил ему реальные масштабы оккупированных Россией территорий Донецкой области. По его словам, с начала полномасштабной войны российские войска захватили около трети области, ведь еще одна треть была оккупирована до 2022 года.

Поэтому, как отметил Зеленский, заявления о возможности оккупации всего Донбасса до конца года являются лишь пустыми разговорами.

Что известно о мирных переговорах?