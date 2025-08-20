Они говорят, что территориальные уступки могут открыть России путь вперед. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Что говорят военные о переговорах?

Издание пообщалось с солдатами 150-го разведывательно-ударного батальона.

Его командир Денис Брижатый замечает, что передача всей Донетчины, как того требует Путин, "может стать долгосрочной катастрофой для Украины".

Потеря Донетчины – района, сильно укрепленного против России, – просто откроет новые направления для дальнейшего наступления: Харьков, Днепр, Запорожье, которые не имеют достаточных укреплений. Это была бы огромная и страшная потеря позиций,

– подчеркнул военный.

При этом военные не считают себя близкими к поражению. В частности, солдат с позывным "Пума" рассказал, что недавно участвовал в поиске российских диверсантов неподалеку Доброполья. Тогда украинской армии удалось зачистить несколько сел. К сожалению, тогда погиб собрат "Пумы", а сам он еще в 2016 получил 2 ранения.

Военный также отметил, что дипломатические переговоры "отвлекают".

А вот его собрат "Оптимус" более прямолинейный:

Какой смысл отдавать России Донецкую область? После всех жертв, всех потерь? Если бы мы собирались это сделать, то могли бы еще в начале войны.

В то же время издание отмечает, что столкновения возле Доброполья продолжаются. Там видны новые окопы, атаки дронов не стихают, и нет никаких признаков ослабления боев.

