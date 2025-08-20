Вони кажуть, що територіальні поступки можуть відкрити Росії шлях вперед. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Дивіться також Чи зможе Росія захопити всю Донеччину: що кажуть в ЦПД

Що кажуть військові про переговори?

Видання поспілкувалося із солдатами 150-го розвідувально-ударного батальйону.

Його командир Денис Бріжатий зауважує, що передача усієї Донеччини, як того вимагає Путін, "може стати довгостроковою катастрофою для України".

Втрата Донеччини – району, сильно укріпленого проти Росії, – просто відкриє нові напрямки для подальшого наступу: Харків, Дніпро, Запоріжжя, які не мають достатніх укріплень. Це була б величезна й страшна втрата позицій,

– наголосив військовий.

При цьому військові не вважають себе близькими до поразки. Зокрема, солдат із позивним "Пума" розповів, що нещодавно брав участь у пошуку російських диверсантів неподалік Добропілля. Тоді українській армії вдалося зачистити декілька сіл. На жаль, тоді загинув побратим "Пуми", а сам він ще у 2016 отримав 2 поранення.

Військовий також зауважив, що дипломатичні переговори "відволікають".

А от його побратим "Оптімус" більш прямолінійний:

Який сенс віддавати Росії Донеччину? Після всіх жертв, усіх втрат? Якби ми збиралися це зробити, то могли б ще на початку війни.

Водночас видання зауважує, що зіткнення біля Добропілля тривають. Там видно нові окопи, атаки дронів не стихають, і немає жодних ознак послаблення боїв.

Останні новини з фронту