Вони кажуть, що територіальні поступки можуть відкрити Росії шлях вперед. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian.
Що кажуть військові про переговори?
Видання поспілкувалося із солдатами 150-го розвідувально-ударного батальйону.
Його командир Денис Бріжатий зауважує, що передача усієї Донеччини, як того вимагає Путін, "може стати довгостроковою катастрофою для України".
Втрата Донеччини – району, сильно укріпленого проти Росії, – просто відкриє нові напрямки для подальшого наступу: Харків, Дніпро, Запоріжжя, які не мають достатніх укріплень. Це була б величезна й страшна втрата позицій,
– наголосив військовий.
При цьому військові не вважають себе близькими до поразки. Зокрема, солдат із позивним "Пума" розповів, що нещодавно брав участь у пошуку російських диверсантів неподалік Добропілля. Тоді українській армії вдалося зачистити декілька сіл. На жаль, тоді загинув побратим "Пуми", а сам він ще у 2016 отримав 2 поранення.
Військовий також зауважив, що дипломатичні переговори "відволікають".
А от його побратим "Оптімус" більш прямолінійний:
Який сенс віддавати Росії Донеччину? Після всіх жертв, усіх втрат? Якби ми збиралися це зробити, то могли б ще на початку війни.
Водночас видання зауважує, що зіткнення біля Добропілля тривають. Там видно нові окопи, атаки дронів не стихають, і немає жодних ознак послаблення боїв.
Останні новини з фронту
- Протягом 19 серпня на фронті відбулося 175 бойових зіткнень. Зокрема, на Покровському напрямку було 50 штурмів, 33 на Лиманському, ще 28 на Новопавлівському.
- За даними ISW, Росія має просування на Часовоярському і Торецькому напрямку, тим часом Україна – на Покровському та Великомихайлівському напрямку.
- 18 серпня було звільнено Золотий Колодязь і Петрівку Донецької області, ще раніше – зачищено Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівку, Веселе, Золотий Колодязь.