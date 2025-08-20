І Росія, й Україна мають по кілька просувань на фронті: огляд та карти ISW за 19 серпня

Дивіться також Знищили майже 1000 окупантів і чимало техніки: втрати ворога на 20 серпня
Яка ситуація на фронті?
- У невизначених районах Курської області 18 та 19 серпня тривали бої.
- Російські війська продовжили наступальні операції на Сумському напрямку 19 серпня, але успіху не мали. Вони поблизу Новокостянтинівки та Кіндратівки, у межах Юнаківки 18 та 19 серпня.
- Ворог продовжив наступальні операції й на півночі Харківської області, але не просунувся вперед. Атаки були зафіксовані поблизу Вовчанська, Глибокого, Синельникового та на лівому березі річки Вовча.
- Наступали окупанти й на напрямку Великого Бурлука, але не просунулися вперед. Вони атакували поблизу Амбарного та у напрямку Хатнього.
- 19 серпня російська армія продовжувала наступальні операції на Куп'янському напрямку, але теж не просунулися вперед. Атаки були поблизу самого Куп'янськ, Соболівки, у напрямку Благодатівки, поблизу Мирового, Кіндрашівки, Радківки, Голубівки, у напрямку Колодязного, поблизу Нововасилівки, Кам'янки, Синьківки, Петропавлівки, Степової Новоселівки.
- Окупанти наступали на Борівському напрямку, але успіхів не мали. Вони атакували поблизу Загризового, Греківки та у напрямку Чернещини.
- Російські війська також безуспішно наступали на Лиманському напрямку. Атаки були зафіксовані поблизу Шандриголового, Карпівки, у напрямку Дробишева, поблизу Зеленої Долини, Рідкодуба, Ставків, Колодязів, Мирного, Торського, Зарічного, Діброви, у напрямку Ямполя та Григорівки, а також у районі Серебрянського лісу.
- Російські війська продовжили безуспішні наступальні операції на Сіверському напрямку. Вони атакували поблизу Серебрянки, Григорівки, Виїмки, Переїзного, Федорівки.
- На жаль, ворогу вдалося просунутися на Часовоярському напрямку до каналу Сіверський Донець – Донбас. Атаки були зафіксовані поблизу самого Часового Яру, Ступочок, у напрямку Віролюбівки, Стінок, у межах Миколаївки.
- Також російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку, а саме на північний захід від Полтавки. Атаки ворога були здійснені поблизу самого Торецька, Білої Гори, Щербинівки, Полтавки, Русиного Яру, Яблунівки, Клебана-Бика, Катеринівки та Степанівки, а також у напрямку Бересток, Плещіївки та Неліпівки.
- Українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку на північ від Гродівки. Тим часом окупанти атакували під самим Покровськом, біля Родинського, Красного Лиману, Шахового, Заповідного, Новоекономічного, Федорівки, Дорожнього, Маяка, Софіївки, Золотого Колодязя, Мирнограда, Веселого, Сухецького, Володимирівки, у районі Променя, Гродівки, Миролюбівки, Балагана, Лисівки, Новоукраїнки, Чунишиного, Звірового, Леонтовичів, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопідгорного.
- Російські війська провели наступальні операції на Новопавлівському напрямку, але не просунулися вперед. Українські військові повідомляли, що нібито очистили 2,5-кілометрову ділянку прикордонної зони Дніпропетровської області поблизу Котлярівки та Горіхового. Атаки росіян були у напрямку самої Новопавлівки, поблизу Новомиколаївки, Горіхового, Новоукраїнки, Зірки, у напрямку Філії, а також поблизу Грушівського.
- Українські війська нещодавно просунулися на Великомихайлівському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 серпня, показують, як українські війська підіймають прапор в Олександрограді. Російські війська атакували поблизу Зеленого Гаю, Воскресенки, Олександрограда, Шевченка, Новодарівки, Маліївки, Вільного Поля та у напрямку Іванівки і Комишувахи.
Ситуація на фронті / Карти ISW
- Російські війська продовжили наступальні операції на сході Запорізької області 19 серпня, але не просунулися вперед. Вони атакували поблизу Темирівки, Новополя, Новодарівки, Ольгівського та Зеленого Поля, а також у напрямку Новоіванівки та Новогригорівки.
- 19 серпня окупанти продовжили наступальні операції й на заході Запорізької області, але не просунулися вперед. Вони атакували поблизу Нестерянки, Новоандріївки, Степногірська, Плавнів, Кам'янського.
- Російські війська продовжували обмежені атаки на Херсонському напрямку поблизу Антонівського мосту, острова Білогрудий та Дніпровського, але успіхів не мали.
Останні новини з фронту
За добу 19 серпня на фронті було зафіксовано 175 бойових зіткнень, 50 із них – на Покровському, 33 – на Лиманському.
18 серпня повідомляли, що ЗСУ звільнили Золотий Колодязь і Петрівку Донецької області.
4 – 17 серпня на Донеччині також було зачищено Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівку, Веселе, Золотий Колодязь.