И Россия, и Украина имеют по несколько продвижений на фронте: обзор и карты ISW за 19 августа

Какая ситуация на фронте?
- В неопределенных районах Курской области 18 и 19 августа продолжались бои.
- Российские войска продолжили наступательные операции на Сумском направлении 19 августа, но успеха не имели. Они вблизи Новоконстантиновки и Кондратовки, в пределах Юнаковки 18 и 19 августа.
- Враг продолжил наступательные операции и на севере Харьковской области, но не продвинулся вперед. Атаки были зафиксированы вблизи Волчанска, Глубокого, Синельниково и на левом берегу реки Волчья.
- Наступали оккупанты и на направлении Великого Бурлука, но не продвинулись вперед. Они атаковали вблизи Амбарного и в направлении Хатнего.
- 19 августа российская армия продолжала наступательные операции на Купянском направлении, но тоже не продвинулись вперед. Атаки были вблизи самого Купянск, Соболевки, в направлении Благодатовки, вблизи Мирового, Кондрашовки, Радковки, Голубовки, в направлении Колодязного, вблизи Нововасильевки, Каменки, Синьковки, Петропавловки, Степной Новоселовки.
- Оккупанты наступали на Боровском направлении, но успехов не имели. Они атаковали вблизи Загрызово, Грековки и в направлении Чернещины.
- Российские войска также безуспешно наступали на Лиманском направлении. Атаки были зафиксированы вблизи Шандриголово, Карповки, в направлении Дробышева, вблизи Зеленой Долины, Редкодуба, Ставков, Колодезей, Мирного, Торского, Заречного, Дибровы, в направлении Ямполя и Григоровки, а также в районе Серебрянского леса.
- Российские войска продолжили безуспешные наступательные операции на Северском направлении. Они атаковали вблизи Серебрянки, Григорьевки, Выемки, Переездного, Федоровки.
- К сожалению, врагу удалось продвинуться на Часовоярском направлении к каналу Северский Донец – Донбасс. Атаки были зафиксированы вблизи самого Часового Яра, Ступочек, в направлении Веролюбовки, Стенок, в пределах Николаевки.
- Также российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении, а именно на северо-запад от Полтавки. Атаки врага были осуществлены вблизи самого Торецка, Белой Горы, Щербиновки, Полтавки, Русиного Яра, Яблоновки, Клебана-Быка, Катериновки и Степановки, а также в направлении Бересток, Плещеевки и Нелиповки.
- Украинские войска недавно продвинулись на Покровском направлении к северу от Гродовки. Между тем оккупанты атаковали под самым Покровском, возле Родинского, Красного Лимана, Шахматного, Заповедного, Новоэкономического, Федоровки, Дорожного, Маяка, Софиевки, Золотого Колодезя, Мирнограда, Веселого, Сухецкого, Владимировки, в районе Луча, Гродовки, Миролюбовки, Балагана, Лысовки, Новоукраинки, Чунишино, Звериного, Леонтовичей, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Новоподгорного.
- Российские войска провели наступательные операции на Новопавловском направлении, но не продвинулись вперед. Украинские военные сообщали, что якобы очистили 2,5-километровый участок пограничной зоны Днепропетровской области вблизи Котляровки и Орехового. Атаки россиян были в направлении самой Новопавловки, вблизи Новониколаевки, Орехового, Новоукраинки, Звезды, в направлении Филиала, а также вблизи Грушевского.
- Украинские войска недавно продвинулись на Великомихайловском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 18 августа, показывают, как украинские войска поднимают флаг в Александрограде. Российские войска атаковали вблизи Зеленого Гая, Воскресенки, Александрограда, Шевченко, Новодаровки, Малиевки, Свободного Поля и в направлении Ивановки и Камышевахи.
Ситуация на фронте / Карты ISW
- Российские войска продолжили наступательные операции на востоке Запорожской области 19 августа, но не продвинулись вперед. Они атаковали вблизи Темировки, Новополя, Новодаровки, Ольговского и Зеленого Поля, а также в направлении Новоивановки и Новогригорьевки.
- 19 августа оккупанты продолжили наступательные операции и на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед. Они атаковали вблизи Нестерянки, Новоандреевки, Степногорска, Плавней, Каменского.
- Российские войска продолжали ограниченные атаки на Херсонском направлении вблизи Антоновского моста, острова Белогрудый и Днепровского, но успехов не имели.
Последние новости с фронта
За сутки 19 августа на фронте было зафиксировано 175 боевых столкновений, 50 из них – на Покровском, 33 – на Лиманском.
18 августа сообщали, что ВСУ освободили Золотой Колодец и Петровку Донецкой области.
4 – 17 августа в Донецкой области также было зачищено Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровку, Веселое, Золотой Колодец.