Общие потери России в войне достигли 1 072 700 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери оккупантов по состоянию на 20 августа?

Личного состава – около 1 072 700 (+920),

танков – 11 119 (+1),

боевых бронированных машин – 23 152 (+4),

артиллерийских систем – 31 748 (+50),

РСЗО – 1 470 (+), средств ПВО – 1 208 (+0),

самолетов – 422 (+0),

вертолетов – 340 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 52 154 (+260),

крылатых ракет – 3 565 (+7),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 59 202 (+142),

специальной техники – 3 943 (+).

Потери врага на 20 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

