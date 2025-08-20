Общие потери России в войне достигли 1 072 700 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери оккупантов по состоянию на 20 августа?
- Личного состава – около 1 072 700 (+920),
- танков – 11 119 (+1),
- боевых бронированных машин – 23 152 (+4),
- артиллерийских систем – 31 748 (+50),
РСЗО – 1 470 (+),
- средств ПВО – 1 208 (+0),
- самолетов – 422 (+0),
- вертолетов – 340 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 52 154 (+260),
- крылатых ракет – 3 565 (+7),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 59 202 (+142),
- специальной техники – 3 943 (+).
Потери врага на 20 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери России: последние новости
- Дальнобойные дроны СБУ уничтожили 2 склада боеприпасов оккупантов в Белокуракино на Луганщине. По данным СБУ, было не менее 7 попаданий, после чего вспыхнул мощный пожар.
- В Крыму, вероятно, дронами уничтожена РЛС "Каста-2Е2", которая базировалась в районе Хуторок Евпаторийского района. После атаки на месте РЛС виден пожар на спутниковых снимках, и систему накрыли сеткой.
- Украинские защитники из бригады "Азов" остановили попытку врага закрепиться в Катериновке. Вражеская техника была сожжена, а пехота добита FPV-дронами.