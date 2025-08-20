Общие потери России в войне достигли 1 072 700 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Горели российские цистерны: в сети показали кадры уничтожения грузового поезда на Запорожье

Какие потери оккупантов по состоянию на 20 августа?

  • Личного состава – около 1 072 700 (+920),
  • танков – 11 119 (+1),
  • боевых бронированных машин – 23 152 (+4),
  • артиллерийских систем – 31 748 (+50),
    РСЗО – 1 470 (+),
  • средств ПВО – 1 208 (+0),
  • самолетов – 422 (+0),
  • вертолетов – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 52 154 (+260),
  • крылатых ракет – 3 565 (+7),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 59 202 (+142),
  • специальной техники – 3 943 (+).

Потери врага на 20 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери России: последние новости