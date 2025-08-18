Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 12 бригаду "Азов".

Как "Азов" остановил наступление врагов на Торецком направлении?

Недавно российская армия продвинулась в Екатериновке, что на Торецком направлении. Оккупанты хотели закрепиться в населенном пункте, однако у них не получилось осуществить свои военные цели.

Так азовцы не дали врагу закрепиться в Екатериновке. Пехота двигалась к селу, имея позади поддержку бронированной техники. Россияне попытались высадиться и закрепиться, однако там их уже ждали бойцы бригады "Азов".

Вражеская техника была сожжена, а пехоту добито FPV-дронами,

– сообщили военные.

Напомним, украинская армия держит оборону и мешает попыткам россиян прорваться в Донецкой области. Оккупанты имели успехи вблизи Кучеревого Яра, Золотого Колодца, Майского и двигались в сторону трассы Доброполье – Краматорск. Там, у новых инженерно-фортификационных сооружений, Силы обороны остановили вражеское наступление. Теперь враг обходит инженерно-фортификационные сооружения с качественными инженерными заграждениями, построенные в районе Золотого Колодца, Шахматного и других населенных пунктов.

К слову, с осени 2022 года, то есть за 1010 дней полномасштабной войны, россияне оккупировали чуть более, чем 5 тысяч километров. Это меньше, чем 1% от всей площади страны.