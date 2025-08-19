После атаки она перестала фиксироваться. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.

Что известно об уничтожении дорогостоящей РЛС оккупантов в Крыму?

В результате атаки, вероятно, дронов была поражена дорогостоящая РЛС "Каста-2Е2. Этому есть ряд подтверждений.

Эта РЛС стояла на своей позиции до атаки, а после нее на спутниковых снимках видно пожар, а саму систему накрыли сеткой. Ее также перестали фиксировать после атаки.

Справка: зона обзора РЛС "Каста-2Е2" составляет от 5 до 150 километров, а по высоте – до 6 километров. Дальность обнаружения целей составляет от 30 до 44 километров в зависимости от высоты антенны. Максимальное количество целей – 50 штук. Отмечается, что стоимость "Каста-2Е2" стартует от 60 миллионов долларов. Ее главная задача – своевременное обнаружение самолетов, вертолетов, крылатых ракет, а также дронов.



Спутниковые снимки места атаки

