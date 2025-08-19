По состоянию на утро 19 августа Силы обороны Украины уже ликвидировали более 1 071 000 оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также "Азов" разгромил вражескую пехоту, которая пыталась закрепиться в Катериновке

Какие потери врага на 19 августа 2025 года?

  • Личного состава – около 1 071 780 (+890),
  • танков – 11118 (+0),
  • боевых бронированных машин – 23148 (+0),
  • артиллерийских систем – 31698 (+66),
    РСЗО – 1470 (+1),
  • средств ПВО – 1208 (+0),
  • самолетов – 422 (+0),
  • вертолетов – 340 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 51894 (+209),
  • крылатых ракет – 3558 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 59060 (+123),
  • специальной техники – 3943 (+1).
  • Потери врага на 19 августа 2025 годаПотери врага на 19 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

  • Последние новости о потерях России

  • Украинские защитники совершили уникальную операцию. Только одним FPV-дроном взорвали более 300 противотанковых мин ТМ-62.

  • В оккупированном Мелитополе в результате операции ГУР уничтожен склад БК и захватчиков, которых Россия перебросила на Запорожский фронт.

  • Наши защитники нанесли огневое поражение по колонне агрессора на трассе Рыльск – Хомутовка Курской области. Тяжелые ранения получил заместитель командующего группировки войск "Север" вооруженных сил России генерал-лейтенант Абачев.

  • Госсекретарь США констатировал, что Россия несет колоссальные потери в войне против Украины. Марко Рубио заявил, что только за прошлый месяц погибли 20 тысяч оккупантов.