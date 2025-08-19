По состоянию на утро 19 августа Силы обороны Украины уже ликвидировали более 1 071 000 оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери врага на 19 августа 2025 года?