По состоянию на утро 19 августа Силы обороны Украины уже ликвидировали более 1 071 000 оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери врага на 19 августа 2025 года?
- Личного состава – около 1 071 780 (+890),
- танков – 11118 (+0),
- боевых бронированных машин – 23148 (+0),
- артиллерийских систем – 31698 (+66),
РСЗО – 1470 (+1),
- средств ПВО – 1208 (+0),
- самолетов – 422 (+0),
- вертолетов – 340 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 51894 (+209),
- крылатых ракет – 3558 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 59060 (+123),
- специальной техники – 3943 (+1).
- Потери врага на 19 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Последние новости о потерях России
Украинские защитники совершили уникальную операцию. Только одним FPV-дроном взорвали более 300 противотанковых мин ТМ-62.
В оккупированном Мелитополе в результате операции ГУР уничтожен склад БК и захватчиков, которых Россия перебросила на Запорожский фронт.
Наши защитники нанесли огневое поражение по колонне агрессора на трассе Рыльск – Хомутовка Курской области. Тяжелые ранения получил заместитель командующего группировки войск "Север" вооруженных сил России генерал-лейтенант Абачев.
Госсекретарь США констатировал, что Россия несет колоссальные потери в войне против Украины. Марко Рубио заявил, что только за прошлый месяц погибли 20 тысяч оккупантов.