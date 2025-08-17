Сообщает 24 Канал со ссылкой на 412 ОПБпС Nemesis.

Смотрите также Война дронов: в Генштабе привели впечатляющую статистику ликвидированной беспилотниками вражеской техники

Как FPV-дрон уничтожил российских 300 мин?

Более 300 российских противотанковых мин ТМ-62 уничтожили бойцы FPV подразделения Asgard 412 полка Nemesis. Интересно, что для этого им понадобился всего лишь один дрон.

Ориентировочно, украинские защитники уничтожили 2,5 тонны взрывчатки. Массивный взрыв превратил окружающую местность в радиусе 100 – 150 метров в "противопехотную зону смерти".

Один дрон уничтожает 300 российских противотанковых мин ТМ-62: смотрите видео

По словам бойцов, детонация такого масштаба создала эффект легкого землетрясения с магнитудой до 2,5 баллов. Этот взрыв можно сравнить с ударом авиабомбы.

Напомним, не так давно украинский дрон уничтожил российский грузовик с пушкой на мосту. Это произошло в момент, когда россияне пытались переправить его через реку на Северо-Слобожанском направлении.