Грузовик был уничтожен прямо на мосту. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Как ВСУ уничтожили пушку и грузовик врага?
По данным Генштаба, противник не прекращает активности на Северо-Слобожанском направлении и пытается продвигать технику даже в сложных условиях. На этот раз попытка закончилась ударом дрона, который точным попаданием уничтожил российский грузовик вместе с пушкой прямо на мосту.
"Подмочили" планы врага,
– отметили военные.
Украинский дрон уничтожил российский грузовик с пушкой: смотрите видео
Видео, обнародованное коммуникационным подразделением 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", демонстрирует момент атаки: враг пытается преодолеть взорванную переправу, но дрон срывает их план, ликвидировав технику еще до завершения маневра.
За сутки 15 августа Силы обороны Украины ликвидировали около 1010 российских захватчиков.