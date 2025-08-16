Грузовик был уничтожен прямо на мосту. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Как ВСУ уничтожили пушку и грузовик врага?

По данным Генштаба, противник не прекращает активности на Северо-Слобожанском направлении и пытается продвигать технику даже в сложных условиях. На этот раз попытка закончилась ударом дрона, который точным попаданием уничтожил российский грузовик вместе с пушкой прямо на мосту.

"Подмочили" планы врага,

– отметили военные.

Украинский дрон уничтожил российский грузовик с пушкой: смотрите видео

Видео, обнародованное коммуникационным подразделением 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", демонстрирует момент атаки: враг пытается преодолеть взорванную переправу, но дрон срывает их план, ликвидировав технику еще до завершения маневра.

За сутки 15 августа Силы обороны Украины ликвидировали около 1010 российских захватчиков.