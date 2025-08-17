Грохот прозвучал в момент заезда вражеского грузовика с личным составом в пункт дислокации оккупантов на территории промзоны в районе проезда Корвацкого в Мелитополе, передает 24 Канал со ссылкой на украинскую разведку.

Что известно об ударе по оккупантам в Мелитополе?

В результате уничтожены по меньшей мере 6 российских захватчиков из числа морской пехоты, а также экипажа БпЛА так называемого кадыровского батальона "Ахмад – Восток". Точное количество безвозвратных и санитарных потерь захватчиков устанавливается.

Известно, что этих военнослужащих страна-агрессорка опрокидывала на Запорожское направление.

В результате взрыва также загорелся склад с боеприпасами, были слышны звуки вторичной детонации.

На место оккупанты направили четыре автомобиля скорой.

Момент ликвидации оккупантов: смотрите видео

К слову, бойцы FPV-подразделения Asgard 412 полка Nemesis совершили уникальную операцию. Всего одним дроном они взорвали более 300 противотанковых мин ТМ-62.