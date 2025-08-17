Это была работа операторов дронов 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы беспилотных систем ВСУ.

Смотрите также Минус 900 оккупантов, РСЗО, ПВО и 4 танка: потери врага на 17 августа

Что известно об уничтожении современного танка России?

На одном из ключевых направлений фронта операторы 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" с помощью FPV-дронов обездвижили и уничтожили танк Т-90М "Прорыв". Это самый современный и самый дорогой танк России, принят на вооружение в 2020 году. Стоимость одной единицы составляет около 4,5 миллиона долларов.

Кроме того, точными ударами пилоты полка вывели из строя еще один танк, спрятанный в лесополосе, реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", боевую бронированную машину "Тигр" и грузовой автомобиль "КАМАЗ"

Дроны уничтожают российскую технику на фронте: смотрите видео

Напомним, более 300 российских противотанковых мин ТМ-62 уничтожили бойцы FPV подразделения Asgard 412 полка Nemesis. Интересно, что для этого им понадобился всего лишь один дрон.

Ориентировочно, украинские защитники уничтожили 2,5 тонны взрывчатки. Массивный взрыв превратил окружающую местность в радиусе 100 – 150 метров в "противопехотную зону смерти".