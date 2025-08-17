Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
К теме Война дронов: в Генштабе привели впечатляющую статистику ликвидированной беспилотниками вражеской техники
Какие потери у России в Украине по состоянию на 17 августа?
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:
- личного состава – около 1 069 950 (+900);
- танков – 11 116 (+4);
- боевых бронированных машин – 23 143 (+8);
- артиллерийских систем – 31 589 (+49);
- РСЗО – 1 468 (+1);
- средств ПВО – 1 208 (+1);
- самолетов – 422 (+0);
- вертолетов – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 51 528 (+186);
- крылатых ракет – 3 558 (+0);
- кораблей и катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 58 821 (+88);
- специальной техники – 3 942 (+0).
Потери России в Украине по состоянию на 17 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ