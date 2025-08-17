Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Які втрати у Росії в Україні станом на 17 серпня?
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:
- особового складу – близько 1 069 950 (+900);
- танків – 11 116 (+4);
- бойових броньованих машин – 23 143 (+8);
- артилерійських систем – 31 589 (+49);
- РСЗВ – 1 468 (+1);
- засобів ППО – 1 208 (+1);
- літаків – 422 (+0);
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51 528 (+186);
- крилатих ракет – 3 558 (+0);
- кораблів та катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 58 821 (+88);
- спеціальної техніки – 3 942 (+0).
Втрати Росії в Україні станом на 17 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ