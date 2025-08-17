Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Які втрати у Росії в Україні станом на 17 серпня?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 069 950 (+900);
  • танків – 11 116 (+4);
  • бойових броньованих машин – 23 143 (+8);
  • артилерійських систем – 31 589 (+49);
  • РСЗВ – 1 468 (+1);
  • засобів ППО – 1 208 (+1);
  • літаків – 422 (+0);
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51 528 (+186);
  • крилатих ракет – 3 558 (+0);
  • кораблів та катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 58 821 (+88);
  • спеціальної техніки – 3 942 (+0).

Втрати Росії в Україні 17 серпня
Втрати Росії в Україні станом на 17 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ