Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Які втрати у Росії в Україні станом на 17 серпня?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

особового складу – близько 1 069 950 (+900);

танків – 11 116 (+4);

бойових броньованих машин – 23 143 (+8);

артилерійських систем – 31 589 (+49);

РСЗВ – 1 468 (+1);

засобів ППО – 1 208 (+1);

літаків – 422 (+0);

гелікоптерів – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51 528 (+186);

крилатих ракет – 3 558 (+0);

кораблів та катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 58 821 (+88);

спеціальної техніки – 3 942 (+0).



Втрати Росії в Україні станом на 17 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ