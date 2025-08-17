Це була робота операторів дронів 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили безпілотних систем ЗСУ.

Що відомо про знищення найсучаснішого танку Росії?

На одному з ключових напрямків фронту оператори 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" за допомогою FPV-дронів знерухомили та знищили танк Т-90М "Прорив". Це найсучасніший і найдорожчий танк Росії, прийнятий на озброєння у 2020 році. Вартість однієї одиниці становить близько 4,5 мільйона доларів.

Крім того, точними ударами пілоти полку вивели з ладу ще один танк, схований у лісосмузі, реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", бойову броньовану машину "Тигр" та вантажний автомобіль "КАМАЗ".⁩

Дрони знищують російську техніку на фронті: дивіться відео

Нагадаємо, понад 300 російських протитанкових мін ТМ-62 знищили бійці FPV підрозділу Asgard 412 полку Nemesis. Цікаво, що для цього їм знадобився всього лише один дрон.

Орієнтовно, українські захисники знищили 2,5 тонни вибухівки. Масивний вибух перетворив навколишню місцевість у радіусі 100 – 150 метрів на "протипіхотну зону смерті".