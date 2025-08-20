Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 175 бойових зіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Росіяни просунулися одразу на трьох напрямках: огляд фронту та карти ISW

Яка ситуація на фронті?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім бойових зіткнень. Російські війська завдали 12 авіаційних ударів, скинувши 26 керованих авіабомб, а також здійснили 218 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак загарбників поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку росіяни атакували 6 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії окупантів в районах Кіндрашівки, Синьківки, Загризового та Степової Новоселівки.

Росіяни атакують на Куп'янську напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку росіяни атакували 33 рази, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Торське та у бік Ямполя й Григорівки.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили два штурми окупаційних військ поблизу Переїзного та у бік Федорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі населеного пункту Олександро-Шультине.

На Торецькому напрямку ворог атакував десять разів в районах Торецька, Щербинівки, Яблунівки та Полтавки.

Окупанти атакують в районі Торецька: ситуація на карті

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 50 штурмів загарбників у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Промінь, Гродівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Новоукраїнка.

Українські захисники зупинили 50 штурмів на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 28 спроб росіян прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Грушівка, Зелений Гай, Темирівка, Воскресенка, Зелене Поле та у бік Комишувахи.

На Придніпровському напрямку відбулося чотири боєзіткнення українських сил з російськими окупантами.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямку росіяни активних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках немає ознак формування наступальних угруповань ворога.

Коротко про головні події на фронті