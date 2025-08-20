Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 175 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какая ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений. Российские войска нанесли 12 авиационных ударов, сбросив 26 управляемых авиабомб, а также осуществили 218 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пять атак захватчиков вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении россияне атаковали 6 раз. Силы обороны отражали штурмовые действия оккупантов в районах Кондрашовки, Синьковки, Загрызово и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении россияне атаковали 33 раза, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Колодези, Мирное, Торское и в сторону Ямполя и Григорьевки.

На Северском направлении украинские защитники отбили два штурма оккупационных войск вблизи Переездного и в сторону Федоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе населенного пункта Александро-Шультино.

На Торецком направлении враг атаковал десять раз в районах Торецка, Щербиновки, Яблоновки и Полтавки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 50 штурмов захватчиков в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Никаноровка, Новоэкономическое, Красный Лиман, Родинское, Луч, Гродовка, Лысовка, Зверево, Удачное, Новониколаевка, Ореховое и Новоукраинка.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 28 попыток россиян прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Грушевка, Зеленый Гай, Темировка, Воскресенка, Зеленое Поле и в сторону Камышевахи.

На Приднепровском направлении произошло четыре боестолкновения украинских сил с российскими оккупантами.

На Гуляйпольском и Ореховском направлении россияне активных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок врага.

Коротко о главных событиях на фронте