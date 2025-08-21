За сутки на фронте произошло 167 боевых столкновений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Что известно о ситуации на фронте?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях россияне и защитники провели четыре боевых столкновения. Оккупанты 16 раз совершили авиаудары и 207 обстреляли позиции украинских войск и населенные пункты.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны остановили 9 наступлений противника в районах Волчанска, Амбарного, Фиголевки и в направлениях Хатнего, Катериновки.

На Купянском направлении оккупанты атаковали два раза. атаки оккупантов. Военные отбили штурмовые действия противника в районах Голубовки и в сторону Купянска.

На Лиманском направлении произошло 33 вражеские атаки в населенных пунктах Карповка, Редкодуб, Колодези, Мирное, Торское и в сторону населенных пунктов Ольговка, Шандриголово, Ямполь, Дроновка, Григорьевка.

На Северском направлении Силы обороны отбили пять штурмов оккупантов вблизи Григорьевки, Переездного и в сторону Выемки, Федоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение возле Ступочек.

На Торецком направлении враг 11 раз пытался атаковать в районах Торецка, Яблоновки, Щербиновки и в направлении Степановки, Полтавки, Попового Яра.

На Покровском направлении произошло 53 боестолкновения в районах Владимировки, Никаноровки, Федоровки, Кучерова Яра, Новоэкономического, Миролюбовки, Луча, Лысовки, Зверевого, Котлиного, Удачного, Орехового, Новоукраинки, Дачного и в сторону Покровска, Белицкого, Родинского, Мирнограда, Новопавловки.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили 28 наступлений россиян на позиции у Толстого, Шевченко, Свободного Поля, Воскресенки, Зеленого Поля и в сторону Филиала, Искры, Камышевахи, Январского и Новогригорьевки.

На Ореховском направлении наши воины отбили одну атаку противника в направлении Приморского.

На Приднепровском направлении россияне хотели продвинуться вперед, однако получили отпор.

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что украинская армия имеет успехи на Добропольском направлении и ликвидировала 1 116 человек и значительное количество техники. Пытаясь продвигаться, россияне потеряли танки, бронемашины и беспилотники. К тому же украинские воины освободили несколько населенных пунктов в Донецкой области.

Ощутимых потерь в живой силе и технике ВСУ наносит оккупантам ежедневно. Защитники ударили по семи районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также поразили четыре артиллерийские системы, одно средство ПВО и пункт управления российских захватчиков. Потери российских солдат за сутки составили 830 человек.