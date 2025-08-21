За добу на фронті відбулося 167 бойових зіткнень. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Що відомо про ситуацію на фронті?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках росіяни та захисники провели чотири бойові зіткнення. Окупанти 16 разів здійснили авіаудари та 207 обстріляли позиції українських військ та населені пункти.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони зупинили 9 наступів противника в районах Вовчанська, Амбарного, Фиголівки та в напрямках Хатнього, Катеринівки.

На Куп’янському напрямку окупанти атакували два рази. атаки окупантів. Військові відбили штурмові дії противника в районах Голубівки та у бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку відбулося 33 ворожі атаки в населених пунктах Карпівка, Рідкодуб, Колодязі, Мирне, Торське та у бік населених пунктів Ольгівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка, Григорівка.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять штурмів окупантів поблизу Григорівки, Переїзного та у бік Виїмки, Федорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення біля Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог 11 разів намагався атакувати в районах Торецька, Яблунівки, Щербинівки та в напрямку Степанівки, Полтавки, Попового Яру.

На Покровському напрямку відбулося 53 боєзіткнення у районах Володимирівки, Никанорівки, Федорівки, Кучерового Яру, Новоекономічного, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Горіхового, Новоукраїнки, Дачного та в бік Покровська, Білицького, Родинського, Мирнограда, Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили 28 наступів росіян на позиції біля Толстого, Шевченка, Вільного Поля, Воскресенки, Зеленого Поля та у бік Філії, Іскри, Комишувахи, Січневого та Новогригорівки.

На Оріхівському напрямку наші воїни відбили одну атаку противника в напрямку Приморського.

На Придніпровському напрямку росіяни хотіли просунутися вперед, однак отримали відсіч.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що українська армія має успіхи на Добропільському напрямку та ліквідувала 1 116 осіб і значну кількість техніки. Намагаючись просуватися, росіяни втратили танки, бронемашини та безпілотники. До того ж українські воїни звільнили кілька населених пунктів у Донецькій області.

Відчутних втрат у живій силі та техніці ЗСУ завдає окупантам щодня. Захисники вдарили по семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також вразили чотири артилерійські системи, один засіб ППО та пункт управління російських загарбників. Втрати російських солдатів за добу склали 830 осіб.